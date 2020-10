Usa: Trump attacca il virologo Fauci, è “un disastro” e la gente “è stanca del coronavirus”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato duramente il virologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, definendolo “un disastro” in una conversazione virtuale con lo staff del suo comitato elettorale avvenuta questa mattina. Lo scrive il “New York Times”, sottolineando come al colloquio abbiano assistito diversi giornalisti. Nell’occasione, Trump ha dichiarato che la gente “è stanca” del coronavirus e “vuole essere lasciata in pace”. “La gente è stanca di ascoltare Fauci e questi idioti, tutti questi idioti che si sono sbagliati”. Il virologo, ha aggiunto Trump, è “una brava persona” ma “è qui da 500 anni” e “ogni volta che va in televisione sgancia una bomba”. “Ogni volta una bomba, ma sarebbe una bomba ancora più grossa se uno lo licenziasse. Questo tizio è un disastro”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca. Parole che arrivano dopo che Fauci, in un’intervista al programma “60 Minutes” mandata in onda ieri, si è detto in disaccordo con la valutazione di Trump secondo cui la fine della pandemia sarebbe “dietro l’angolo”. Lo scienziato ha detto di non essere sorpreso se Trump ha contratto il Covid-19, facendo riferimento alla mancata assunzione delle più basilari precauzioni assunte durante gli eventi alla Casa Bianca, incluso quello per la nomina della giudice Amy Coney Barrett alla Corte suprema. (segue) (Nys)