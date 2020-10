Usa: Trump attacca il virologo Fauci, è “un disastro” e la gente “è stanca del coronavirus” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando ho visto (Trump) in una situazione di assembramento, senza separazione tra la gente e quasi tutti senza mascherina mi sono preoccupato del fatto che potesse ammalarsi. Ho visto la scena in tv e ho detto: ‘Oh, mio dio. Da questa cosa non verrà fuori nulla di buono. Ci sarà un problema’. Ovviamente, quello si è dimostrato un evento superdiffusore di contagio”, ha affermato Fauci. Le tensioni tra il presidente statunitense e il virologo durano da mesi. Trump ha spesso messo in discussione le dichiarazioni e le raccomandazioni dello scienziato a proposito della pandemia di coronavirus. Nei giorni scorsi, inoltre, il comitato elettorale di Trump ha utilizzato una frase di Fauci che sembrava elogiare la risposta all’emergenza del capo della Casa Bianca; il virologo ha tuttavia precisato che le parole inserite nella pubblicità sono state “decontestualizzate” e che i suoi elogi erano rivolti al lavoro della task force istituita dalla Casa Bianca per contenere la pandemia. (Nys)