Puglia: Emiliano chiede aiuto a parlamentari ed eurodeputati "giallorossi"

- "Lunedì prossimo il presidente Michele Emiliano ha invitato nella sala 2, padiglione 152 della Regione all'interno della Fiera del Levante, i deputati, i senatori e gli europarlamentari eletti in Puglia che sostengono il governo Conte, al fine di presentare loro il programma di governo della Regione Puglia posto a base della sua candidatura alle scorse elezioni". L'annuncio in una nota della Regione: "Scopo dell'incontro è ricevere dai parlamentari pugliesi della maggioranza di governo osservazioni e suggerimenti in vista della presentazione delle linee guida di governo al Consiglio Regionale, primo atto della nuova amministrazione regionale previsto dallo statuto". Il presidente ha scritto nell'invito: "Ritengo tale iniziativa molto importante e utile al fine di avere con Voi una reale connessione sui temi di grande interesse generale e ricevere osservazioni e suggerimenti in vista della presentazione delle dichiarazioni programmatiche al Consiglio regionale, primo atto dall'attività del nuovo governo regionale. Conto sul vostro prezioso apporto e sulla Vostra partecipazione che potrà essere assicurata anche da remoto". (Ren)