Lavoro: Gualtieri, con estensione Cig al 31 dicembre prorogato anche blocco licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco dei licenziamenti "è uno dei fattori che hanno tutelato l'occupazione" e adesso "con l'estensione della Cassa integrazione al 31 dicembre prorogheremo" anche quest'ultimo "fino alla fine dell'anno". E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, parlando oggi in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Stiamo valutando insieme ai sindacati delle modalità per garantire anche nella fase di emergenza un'adeguata tutela", ha spiegato il ministro dell'Economia, precisando "che in ogni caso tutte le imprese che utilizzeranno la Cassa integrazione Covid non potranno licenziare". (Rin)