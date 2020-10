Germania: debito pubblico al massimo storico, 2,1 mila miliardi di euro nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo semestre del 2020, il debito pubblico della Germania ha raggiunto un nuovo massimo storico dopo i 2,07 mila miliardi di euro toccati al 31 gennaio 2012, raggiungendo complessivamente 2,1 mila miliardi di euro. Per l'intero anno, si prevede che il disavanzo sia pari al 75,6 per cento del Pil. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, notando come il debito sia notevolmente aumentato a causa della spesa del governo federale per fare fronte alla crisi del coronavirus, che ha portato la Germania nella recessione più grave dal secondo dopoguerra. In particolare, alla fine di giugno scorso, il debito federale era di 1,3 mila miliardi di euro, mentre quello dei Laender raggiungeva i 624,9 miliardi di euro. Per città e comunità amministrative il totale era 132,4 miliardi di euro, cifra che scendeva a 52 miliardi di euro per gli enti di previdenza sociale. A marzo scorso, per reagire alla crisi, il governo federale ha sospeso gli strumenti di disciplina finanziaria previsti dalla Costituzione. Il “freno al debito” tornerà in vigore dal 2022. Il principio dispone che le entrate e le uscite debbano, di norma, essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito. Tale prescrizione è rispettata se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del Pil. Dal 2024 verrà, invece, ripristinato lo “zero nero”, ossia l'obbligo di bilancio in pareggio. (Berlino)