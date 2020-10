Monza: monopattino con a bordo due minorenni senza casco taglia la strada a un'auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio alle 15.30 a Monza, all'incrocio tra viale Sicilia e via Zuccoli, un monopattino con a bordo due minorenni si è schiantato contro un'auto, una Golf guidata da un 45enne residente a Cassina de' Pecchi. A condurre il mezzo di micromobilità era un ragazzo di 14 anni. Dietro di lui, un amico 16enne. Nessuno dei due giovani, entrambi residenti a Monza, indossava il casco. L'automobilista percorreva viale Sicilia, provenendo dalla periferia in direzione del centro. Una volta arrivato all'incrocio con via Zuccoli, si è visto tagliare la strada dal monopattino elettrico, che proveniva dalla sua sinistra e procedeva con una traiettoria ortogonale. A seguito dell'impatto i due ragazzi hanno urtato il parabrezza della Golf, finendo sull'asfalto. Immediati i soccorsi, con l'intervento di due autolettighe e dell'automedica. Le condizioni fisiche dei due giovani non sono fortunatamente apparse gravi. La polizia locale intervenuta per i rilievi sta ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro, in presenza anche di testimoni. (Rem)