Brasile: Bolsonaro annuncia la conclusione dei negoziati per tre accordi di partnership con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Brasile e Stati Uniti hanno concluso pochi giorni fa i negoziati su tre accordi bilaterali richiesti da imprenditori di entrambi i paesi con l'obiettivo di facilitare il "commercio, le buone pratiche normative e la lotta alla corruzione". Lo ha annunciato il presidente Jair Bolsonaro, senza tuttavia fornire dettagli sui contenuti né specificare quando gli accordi saranno presentati e firmati ufficialmente. "Questo triplo pacchetto sarà in grado di ridurre le burocrazie e portare ancora più crescita al nostro commercio bilaterale, con effetti benefici anche per il flusso degli investimenti", si è limitato a dire il capo dello stato intervenendo questa mattina in videoconferenza all'inaugurazione dell'Us-Brazil Connect Summit, evento organizzato dalla Camera di commercio Brasile-Stati Uniti.Bolsonaro ha colto l'occasione per invitare imprenditori e investitori dei due paesi a esaminare con attenzione la lista di beni e concessioni che il governo ha messo a disposizione dell'iniziativa privata attraverso il Programma di partenariato e investimenti (Ppi), oltre che evidenziare le nuove opportunità sorte nel paese, tra cui spicca l'apertura del mercato brasiliano del gas naturale e il rafforzamento nell'area dei biocarburanti. Nel suo intervento il presidente ha parlato anche della firma di un accordo in ambito della difesa, con l'apertura di nuove opportunità di collaborazione tra le forze armate e le industrie militari di entrambi i Paesi. "Questo è il primo accordo di questo tipo che gli Stati Uniti hanno firmato con un Paese sudamericano, il che dimostra anche la volontà della parte americana di approfondire il rapporto bilaterale", ha detto. (Res)