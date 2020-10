Francia: professore decapitato, cerimonia il 21 ottobre alla Sorbona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia in omaggio a Samuel Paty, il professore decapitato da un 18 enne ceceno fuori Parigi, si terrà il 21 ottobre nel cortile dell'università della Sorbona. Lo ha reso noto l'Eliseo, spiegando che la scelta è stata fatta in accordo con i familiari della vittima. "Tempio della conoscenza, luogo storico dell'insegnamento universitario francese, sede del genio francese, la Sorbona è il monumento simbolico dello spirito dei lumi e dell'espansione culturale, letteraria ed educativa della Francia. La Sorbona attraverso i secoli ha sempre saputo essere una tribuna per l'espressione delle libertà e delle idee, un luogo che oggi riveste una dimensione simbolica forte", fa sapere la presidenza di Parigi. (Frp)