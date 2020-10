Camera: domani audizioni su riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 20 ottobre, le commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, presso l'aula della commissione Ambiente, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, svolgono, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 9.30, Mario Cinque, sottocapo di Stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; ore 10.15, Francesco Greco, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; ore 11, comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)