Nagorno-Karabakh: ministero Esteri Azerbaigian, ﻿"minacce terroristiche" contro nostri diplomatici da Armenia

- Negli ultimi giorni si sono verificate sui social network delle "minacce terroristiche" da parte di utenti armeni contro diplomatici dell'Azerbaigian nel contesto del conflitto in Nagorno-Karabakh. E' quanto sostiene Leyla Abdullayeva, capo del servizio stampa del ministero degli Affari esteri della Repubblica dell'Azerbaigian, in merito alla circolazione di "minacce terroristiche" che sarebbero emerse contro diplomatici dell'Azerbaigian da parte di utenti armeni sui social network. "Negli ultimi giorni, sui social network abbiamo assistito al diffondersi da parte di utenti armeni di minacce diffuse in vari paesi dal carattere pericoloso, che comprometterebbe la vita dei diplomatici dell'Azerbaigian e della Turchia", dichiara Abdullayeva secondo quanto riferito in un comunicato dell'ambasciata dell'Azerbaigian in Italia. "Questa - aggiunge - è un'altra manifestazione della natura terroristica delle Forze armene radicali. Vorremmo affermare con cordoglio che il terrorismo utilizzato dai gruppi armeni radicali nel corso della storia è perfino sostenuto dall'Armenia a livello statale". (segue) (Res)