Covid: Meli (Verdi), sono positiva, nel Lazio Asl disorganizzate su ritiro rifiuti

- "Nel Lazio le Asl sono disorganizzate: occorre mettere a punto il sistema di ritiro dei rifiuti per i positivi". A dirlo in una nota Silvana Meli, co-portavoce dei Verdi-Europa Verde di Roma, che racconta la propria esperienza: "dal 10 ottobre sono in quarantena, perché risultata positiva al tampone. Secondo quanto previsto rispetto all'emergenza Covid, le Asl di competenza devono contattare le persone contagiate e segnalare il caso all'Ama, affinché provveda alla raccolta dei rifiuti. Benché - aggiunge Meli - la Asl Roma 1 abbia ricevuto la segnalazione dal mio medico di base e pur essendo presente il referto sul sito Salute Lazio, fino a oggi non sono stata contattata da nessuno e la mia spazzatura giace accumulata su un balcone che sono fortunata ad avere. Questa mattina mi sono messa in contatto col Comune: mi è stato detto che l'Ama interviene solo su segnalazione della Asl e mi è stata passata la Protezione civile che, a sua volta, mi ha dato un indirizzo mail a cui rivolgermi. Uno scaricabarile che non ha portato risultati. Non sono l'unica persona a trovarsi in questa situazione che evidenzia come sicuramente ci sia carenza di personale nelle Asl. Pertanto, come co-portavoce dei Verdi, ho il dovere di chiedere all'Assessore regionale alla Sanità D'Amato e al Presidente della Regione Lazio Zingaretti di provvedere quanto prima all'assunzione di altri operatori e a un'organizzazione migliore della Sanità nella nostra Regione - conclude Meli -, altrimenti oltre al Covid, ci troveremo a dover affrontare anche altre malattie che credevamo appartenessero al passato, come il tifo".(Com)