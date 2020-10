© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, "ha fatto un lavoro eccezionale e ha salvato il Paese dal caos del reperimento dei materiali". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a Rai Radio 1. "Lo Stato non è mai stato fermo. I dati ci dicono questo", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo. (Rin)