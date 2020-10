Roma: Municipio X, in corso messa in sicurezza di più ponti sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo mettendo in sicurezza i parapetti del ponticello di via Riserva del Pantano realizzando dei cordoli collegati da travi che faranno da fondazione ai guard-rail". Lo dichiara in una nota l'assessore all'Ambiente del Municipio Roma X Alessandro Ieva. "A seguire - aggiunge - interverremo sul ponte di via Gasbarra con un lavoro analogo cercando di evitare la chiusura che si rivelerebbe problematica. In ultimo, i lavori al ponte di via Maccari il cui lavoro è più rapido per quanto riguarda gli interventi".(Com)