Ue: Fassina (Leu), bene Conte, Mes è insensato

- Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, dichiara che "ha fatto bene il presidente Conte a chiarire che il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) sanitario è insensato. Non esistono ragioni economiche per ricorrervi: perché il Servizio sanitario nazionale (Ssn) - prosegue il parlamentare in una nota - ha avuto tutte le risorse richieste, sin dall'inizio della pandemia; perché altri 4 miliardi sono previsti del disegno di legge di Bilancio appena approvato dal Consiglio dei ministri, perchè nel Conto di tesoreria del Mef giacciono decine di miliardi di risorse non spese; perché ci sono ancora 6 miliardi fermi su un programma, rifinanziato nel 2018 e 2019, per interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e per potenziare le Rsa; perché possiamo collocare Btp a tassi negativi". L'esponente di Leu continua: "Il Mes sanitario non ha condizionalità all'accesso, è gratis, è il ritornello. Invece, a statuto e regolamenti Ue vigenti, le condizionalità sono previste dopo l'accesso, in conseguenza di una valutazione di solvibilità del debitore. Quando sei un 'cliente' zavorrato da un debito pubblico al 160 per cento del Prodotto interno lordo, sei oggettivamente a rischio di un programma di aggiustamento macroeconomico e strutturale. In tale contesto, sarebbe autolesionistico ricorrere al Mes sanitario. Non a caso", conclude Fassina, "nessuno degli Stati che, seppur minori di noi, avrebbe risparmi in termini di spesa per interessi intende ricorrervi, mentre con noi in 16 ricorrono al Sure". (Com)