Roma 2021: Gelmini (FI), centrodestra punti a candidato forte per conquistare Capitale

- La candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma "ha sparigliato le carte e, soprattutto, ha rotto le uova nel paniere a Zingaretti e al Movimento 5 stelle". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Per il dopo Raggi, con gli altri schieramenti in frantumi - aggiunge Gelmini - il centrodestra ha davvero una grande occasione. Ci sono le praterie di fronte a noi, basta saperle conquistare muovendosi per tempo e indicando un candidato forte, unitario, di qualità e che dia voce e respiro ad una delle città più belle del mondo. La Capitale d'Italia merita il meglio dopo il disastro di questi cinque anni - conclude - e dobbiamo essere in grado di offrirglielo".(Com)