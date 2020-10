Camera: domani audizioni capi di Stato maggiore Aeronautica ed Esercito su Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 20 ottobre, la commissione Difesa della Camera, presso l'aula della commissione Giustizia, in ordine agli sviluppi dell'attività della Forza armata, anche con riferimento alle esigenze operative indotte dall'emergenza epidemiologica, svolge le seguenti audizioni: ore 8.30, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale Alberto Rosso; ore 10.30, capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Salvatore Farina. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)