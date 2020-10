Covid: Pregliasco (Galeazzi), rinunciare a superfluo per evitare lockdown più pesanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Dpcm di ieri sera è un primo approccio e un segnale che bisogna dare una sterzata alle nostre abitudini: rinunciando ora ad alcune cose superflue potremo evitare una situazione che lasciata a sé potrebbe determinare l’obbligo di arrivare in modo precipitoso a dei lockdown più dolorosi e pesanti per l’economia e la tenuta psicologica e sociale della comunità”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco. “Il superfluo – ha aggiunto - è tutto ciò che non è scuola, che deve essere assolutamente presidiata, e il lavoro. Purtroppo dire questo vuol dire comunque calpestare alcune filiere, attività lavorative come la ristorazione, l'attività turistica, ma credo che il sacrificio, che ovviamente dovrà essere ristorato per evitare una guerra tra poveri, potrebbe diluire questa tendenza ormai certa. Si è passati da un incremento lineare ad uno esponenziale”. (Rem)