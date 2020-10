Brexit: Gove ai comuni, preparativi per uscire senza accordo, ma aperti a ulteriori trattative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i rapporti con il parlamento britannico Michael Gove, incaricato anche di gestire la preparazione del Regno Unito ad una eventuale Brexit senza accordo, ha dichiarato oggi alla Camera dei comuni che il governo spera di concludere un accordo commerciale prima della fine dell'anno, ma affinché ciò accada ci dovranno essere cambiamenti fondamentali da parte dell'Unione europea. Gove ha affermato che le proposte dell'Ue presentate come compromessi non riconoscono di fatto la sovranità del Regno Unito, e che si sta ora dedicando ai preparativi per un'uscita senza accordo perché "essendo arrivati così lontano, è importante non vacillare adesso", nonostante però abbia sottolineato come non consideri questa come l'opzione ideale. Gove ha poi aggiunto che la porta per ulteriori trattative rimane "socchiusa", sperando che l'Ue torni a sedersi al tavolo delle trattative. In caso contrario, altrimenti, il Regno Unito sarà costretto a commerciare con l'Ue da gennaio in poi alle condizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. (Rel)