Terrorismo: Sassoli apre plenaria Parlamento Ue con minuto di silenzio per Samuel Paty

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha aperto la plenaria dell'Eurocamera, che si tiene a Bruxelles e non a Strasburgo a causa della pandemia di Coronavirus, ricordando il professore di storia e geografia, Samuel Paty, assassinato venerdì scorso da un terrorista islamista. "Samuel Paty professore di storia e geografia a Yvelines in Francia, è stato brutalmente assassinato venerdì da un terrorista islamista perché credeva nella libertà di espressione, perché voleva trasmettere ai suoi studenti la libertà di pensare, apertura mentale e valori della convivenza", ha detto Sassoli. "Cinque anni dopo l'attacco contro 'Charlie Hebdo', mostrare una caricatura di Maometto in classe uccide. Il fanatismo e l'intolleranza uccidono. Tutti i nostri pensieri sono con la famiglia e i cari di Samuel Paty e tutto il personale docente in Francia e altrove", ha aggiunto. (segue) (Beb)