Terrorismo: Sassoli apre plenaria Parlamento Ue con minuto di silenzio per Samuel Paty (2)

- "Il terrore si combatte con l'educazione, con l'insegnamento in cui credeva Samuel Paty, mentre lo praticava. Un insegnamento benevolo e critico, aperto alla società e agli altri, che promuove il dialogo e la conoscenza. Questa lotta è quotidiana. Viene assunto da milioni di insegnanti, che svolgono la loro missione con coraggio e determinazione, e che hanno bisogno del nostro sostegno, del sostegno di una società per la quale la libertà di espressione è un valore fondamentale e un principio fondamentale", ha sottolineato. Con "con grande emozione" Sassoli ha proposto agli eurodeputati di fare un minuto di silenzio "in omaggio a Samuel Paty, a tutte le vittime del terrorismo e a tutti coloro che lo combattono quotidianamente attraverso la loro professione, il loro impegno e il loro esempio". (Beb)