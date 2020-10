Francia: professore decapitato, governo prepara risposta contro minaccia terroristica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo questa mattina ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1", il ministro dell'Interno Darmanin ha annunciato che erano in corso operazioni contro "decine di individui" legati ad ambienti islamisti e non necessariamente coinvolti con l'attentato di venerdì. In merito all'attentato, il titolare di Place Beauvau ha fatto sapere che sono state aperte più di 80 inchieste a partire da venerdì. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Il padre di uno degli studenti del professore Samuel Paty e il militante islamista Abdelhakim Sefrioui avrebbero lanciato una fatwa contro l'insegnante, che aveva mostrato le caricature di Maometto in classe. I due uomini fanno parte del gruppo dei fermati nell'ambito dell'inchiesta aperta sul caso, che oggi ha incluso anche il responsabile dell'organizzazione non governativa Umma Charity, Billal Righi. Quest'ultimo dopo l'attentato ha lanciato una raccolta fondi per il padre dell'omicida, fermato nelle operazioni di polizia. (segue) (Frp)