Francia: professore decapitato, governo prepara risposta contro minaccia terroristica (4)

- Darmanin ha poi annunciato che proporrà al Consiglio dei ministri lo scioglimento di diverse associazioni controverse legate al mondo islamico, come il Collettivo contro l'islamofobia in Francia (Ccif) e Barakacity. Darmanin ha spiegato che il Ccif aveva sostenuto i genitori degli alunni che avevano protestato contro il professore Samuel Paty, colpevole a loro dire di aver mostrato le caricature. "Si vede bene come l'Islam politico si unisce all'Islam radicale per arrivare al terrorismo", ha detto Darmanin. Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica "France info", il ministro della Giustizia Dupond-Moretti questa mattina ha convocato d'urgenza i procuratori generali per organizzare meglio la loro collaborazione con prefetti e forze di sicurezza interna. Il ministro ha illustrato anche i piani previsti per "rafforzare la risposta penale". Intanto, le opposizioni attaccano il presidente Macron. Durante un intervento tenuto dalla sede del suo partito, la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha chiesto l'applicazione di una "legislazione di guerra" per combattere l'islamismo, che è un'ideologia "bellicosa". (Frp)