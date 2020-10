Francia: professore decapitato, sale a quindici il numero di fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici persone sono attualmente in stato di fermo nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Samuel Paty, ucciso da un 18enne per aver mostrato delle vignette di Charlie Hebdo in classe. Lo riferiscono i media d'oltralpe citando fonti giudiziarie. Uno dei fermati "è già stato condannato per fatti di terrorismo" e ha dichiarato spontaneamente di "essere stata in contatto" con l'aggressore "un po' di tempo prima dei fatti", ha detto una fonte. Secondo un'altra fonte, Paty era stato indicato all'assalitore, Abdoullakh Anzarov. "da uno o diversi studenti, a priori in cambio di una remunerazione". (Frp)