Legge Bilancio: Borghi (Pd), bene risorse per sanare gap aree interne

- Secondo Enrico Borghi, della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera, "lo stanziamento per la perequazione infrastrutturale previsto in legge di Bilancio sta dando concretezza al disegno dell’autonomia differenziata, che per la prima volta esce dalle nebbie e assume contorni chiari. Mettere a disposizione risorse per iniziare a colmare i gap infrastrutturali delle aree interne e delle zone montane - continua il parlamentare in una nota - significa dare seguito agli impegni che il governo, con il ministro Boccia in testa, si è assunto agli Stati generali della montagna a Roma e Roccaraso nel corso di questo complicato anno. Un ulteriore, chiaro segnale", conclude l'esponente del Pd, "nella direzione di una equità territoriale e di una precisa sensibilità politica". (Com)