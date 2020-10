Roma 2021: Mollicone (Fd'I), Calenda è il candidato di una forza politica inesistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Calenda è "leader di una forza politica inesistente sia in parlamento che nella nazione" e "si candida a Roma in cerca dei riflettori dei media, sapendo già di esprimere una candidatura inutile". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. "Sotto la sua guida, il Mise non riuscì a risolvere gravi crisi industriali come la chiusura della sede romana di Sky e la grave crisi di Alitalia, che vedeva tante famiglie romane occupate - aggiunge -. I dati del suo dicastero sono fra i peggiori: a febbraio 2018 ha lasciato più di 160 tavoli di crisi aziendale aperti, con più di 180 mila lavoratori abbandonati a sé stessi". (Com)