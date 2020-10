Guinea-Conakry: presidenziali, leader di opposizione Diallo si autoproclama vincitore al primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di opposizione e candidato alla presidenza Cellou Dalein Diallo ha proclamato la propria vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali, che si sono svolte ieri nel Paese. "Miei cari compatrioti, nonostante le anomalie che hanno guastato le elezioni del 18 ottobre e visti i risultati delle urne, esco vittorioso già dal primo turno”, ha detto il leader dell'Unione delle forze democratiche guineane (Ufdg) ai giornalisti, acclamato dai sostenitori presenti in sala. La Commissione elettorale non ha ancora diffuso i risultati provvisori del voto. Nel dichiarare che non sono stati registrati gravi incidenti durante il voto di ieri, il ministro della Sicurezza Damantang Camara si era detto nelle scorse ore preoccupato dalle dichiarazioni di Diallo, che ha minacciato di non riconoscere i risultati in caso di sconfitta. Rivale storico del presidente uscente Alpha Condé, candidato ad un contestato terzo mandato, i due hanno una lunga storia di rivalità politica alle spalle. Diallo può vantare di aver vinto con ampio margine al primo turno di entrambe le scorse elezioni presidenziali, avendo battuto Condé sia nel 2010 (ottenendo il 43,7 per cento contro il 18,2 per cento dell'attuale capo dello Stato) sia nel 2015 (con il 39,7 contro il 20,6 di Condé): risultati che, tuttavia, furono ribaltati al secondo turno, quando Condé risultò vittorioso in entrambi i casi (rispettivamente con il 52,5 e il 57,8 per cento). (Res)