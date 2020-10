Sanità: Parente (Iv), bene firma protocollo Cni-Agid su fascicolo elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il consiglio nazionale degli ingegneri e l'Agid hanno firmato in mia presenza un importantissimo protocollo per la sanità digitale che prevede due questioni fondamentali: la prima è che ci si impegna a diffondere presso i cittadini l'uso del fascicolo sanitario elettronico e la seconda è che l'Agid farà delle linee guida per un fascicolo elettronico integrato con la telemedicina". Lo ha detto, a margine di una conferenza stampa a palazzo madama, la senatrice di Italia viva e presidente della commissione permanente di Igiene e sanità Annamaria Parente. "Questo - ha aggiunto - è un servizio molto importante per i cittadini e le cittadine italiane, soprattutto in un momento di pandemia ma anche per il futuro. Noi abbiamo tantissimo bisogno di sviluppare la telemedicina, una sanità personalizzata e digitale per essere vicini ai pazienti e curarli da casa o a domicilio. L'importante sarà avere delle linee guida nazionali ed equiparare il fascicolo sanitario elettronico in tutte le regioni. Questa è l'opera che questo protocollo svilupperà in questi mesi e io sono felice di essere la madrina di questa giornata". (Com)