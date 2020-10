Roma: paura per fumo nero da scuola a Trionfale, in fiamme catrame durante lavori edili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una colonna di fumo nero che si è stagliata in cielo questa mattina dalla scuola primaria in zona Trionfale a Roma ha allarmato i residenti che hanno lanciato l’allarme. Il chiaro segnale di un incendio in corso arrivava dalla struttura all’interno della quale c’era un gran numero di bambini e per questo i vigili del fuoco sono accorsi con diverse squadre. Ma, una volta giunti davanti alla scuola, hanno appurato che l’incendio era limitato ad un bidone di catrame che gli operai stavano usando per sistemare il tetto al plesso. Le fiamme, per fortuna, erano già state spente dagli operai stessi.(Rer)