Roma: Figliomeni-De Priamo (Fd'I), Raggi e Zingaretti aprano tavolo su autodemolitori

- "Dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha respinto il ricorso del governo contro la norma che prevedeva una deroga di due anni per gli impianti di autodemolizione, il Campidoglio e la Regione Lazio devono evitare di continuare nello scaricabarile e sbrigarsi invece a trovare una soluzione". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea capitolina, e Andrea De Priamo capogruppo. "Raggi e Zingaretti - aggiungono - diano le opportune direttive agli uffici affinché convochino urgentemente un tavolo congiunto tra Campidoglio, Regione Lazio e Città metropolitana per individuare le aree e delocalizzare gli impianti che sono assolutamente necessari alla collettività, sia per chiudere il ciclo dei rifiuti oltre che per fornire un servizio ai cittadini. Nel frattempo, però, provvedano anche a far riaprire gli impianti regolari, adottando ogni provvedimento necessario contro le strutture abusive. Come Fratelli d'Italia - concludono - diciamo basta ai contenzioni che fanno sprecare tempo e denaro e, a differenza dei 5 stelle e dei loro compagni di sinistra, siamo assolutamente favorevoli alla tutela dell'ambiente che si deve coniugare con i provvedimenti volti a evitare la concorrenza sleale e ulteriori perdite economiche per quegli imprenditori che hanno investito delle risorse e devono mantenere tantissime famiglie che sono in sofferenza". (Com)