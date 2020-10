Parlamento: domani audizioni in commissione Forteto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 20 ottobre, alle ore 10.30, la commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", presso la sala del Refettorio di palazzo San Macuto, svolge le seguenti audizioni: la presidente pro tempore del Tribunale per i minorenni di Firenze, Laura Laera (in videoconferenza), e il presidente del Comitato "Minori abbandonati dallo Stato al Forteto", Giuseppe Aversa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)