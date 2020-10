Umbria: De Luca (M5s), da Regione neanche un euro per danni alluvione nel Ternano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha continuato: "Non solo non è mai stato riconosciuto lo stato d'emergenza, ma ad oggi dalla Regione non è arrivato neanche un euro per i comuni colpiti. Di quelle promesse oggi rimangono solo le passerelle politiche di alcuni e i sopralluoghi fatti dalla seconda commissione, dopo l'interrogazione presentata dalle minoranze il precedente 15 giugno, rimasta del tutto inascoltata". Ma non è tutto: “Non solo la Regione non ha attivato lo stato di emergenza e non ha mandato un solo euro ai comuni colpiti ma ha lasciato cadere anche le sollecitazioni arrivate dal dipartimento di Protezione Civile. Lascia sconcertati ciò che abbiamo appreso da fonti governative ovvero che a fronte dell'integrazione documentale chiesta dal Governo tramite il dipartimento di Protezione Civile, che ha confermato la piena disponibilità all'attivazione dell'iter anche a livello nazionale, non ci sia stata alcuna risposta. Com'è possibile che a distanza di tre mesi la direzione competente non abbia risposto?". (segue) (Ren)