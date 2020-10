Umbria: De Luca (M5s), da Regione neanche un euro per danni alluvione nel Ternano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "La legge del '78 per il riconoscimento dello stato di calamità, ancora in vigore, non ha più coperture di bilancio da anni. Cittadini ed imprenditori meritano rispetto, è ora che la Regione faccia ciò che ha promesso prevedendo lo stanziamento necessario nel prossimo assestamento di bilancio, dichiarando a distanza di cinque mesi ciò che avrebbe dovuto fare subito, ovvero il riconoscimento dello stato di emergenza". Quindi l'esponente del M5s ha concluso il suo intervento: "L'emergenza climatica ambientale che interessa la nostra epoca sarà sempre più caratterizzata da precipitazioni di grave intensità in un quadro territoriale segnato dal dissesto idrogeologico causato da una folle cementificazione e dall'abbandono delle aree rurali". (Ren)