Sicurezza: da Regione Lombardia 6,4 milioni a Comuni per nuove dotazioni polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale lombarda, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, di concerto con l'assessore alla Montagna, enti locali e piccoli comuni, Massimo Sertori, ha stanziato 6.460.000 euro per i Comuni per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, il rinnovo e l'incremento del parco veicoli. Sono stati anche approvati - fa sapere una nota della Regione - i criteri per l'assegnazione del finanziamento: sono beneficiari gli enti, anche associati per le funzioni di polizia locale da almeno 5 anni, dotati di un servizio con almeno tre operatori in organico con contratto a tempo indeterminato. Gli enti potranno chiedere il cofinanziamento di somme che vanno da 20.000 a 80.000 euro per coprire dal 70 al 95 per cento del costo totale del progetto. Gli importi variano in base alla tipologia di ente. Con il bando sarà possibile acquistare biciclette elettriche, droni, strutture fisse o mobili per l'ammodernamento e potenziamento della centrale radio, radio portatili e veicolari, l'impianto di allarme destinato al controllo della sede comando, dash cam, bodycam, defibrillatore, fototrappole, strumentazione portatile per l'analisi di falsi documentali, sniffer portatile per rilevamento di esplosivi e per il riconoscimento rapido di droghe, autovetture a basse emissioni inquinanti, moto e scooter, unità mobile attrezzata, veicoli per unità cinofila di polizia locale, gommone. (segue) (com)