Sicurezza: da Regione Lombardia 6,4 milioni a Comuni per nuove dotazioni polizia locale (2)

- "Si tratta - ha dichiarato l'assessore Riccardo De Corato - di un bando particolarmente atteso. Sono sempre più numerosi i Comuni che utilizzano il cofinanziamento di Regione Lombardia per acquistare o rinnovare la propria strumentazione. Ed in un periodo di tagli agli enti locali, le risorse regionali diventano indispensabili. Le dotazioni acquistabili si sono rivelate utilissime, basti pensare alle fototrappole e ai droni che ci hanno consentito di scoprire numerosi trasgressori. Così come si riveleranno molto utili gli sniffer per la ricerca di droghe o esplosivi. Migliorerà certamente la qualità del lavoro dei nostri agenti e, conseguentemente, potrà migliorare la qualità di vita dei cittadini". "Si tratta di importanti risorse che mettiamo a disposizione delle amministrazioni comunali, in particolare quelle dei piccoli Comuni, per far fronte alla debolezza strutturale della Polizia locale", ha aggiunto l'assessore a Enti locali e piccoli comuni, Massimo Sertori. "Attraverso questa azione - ha continuato - Regione Lombardia vuole ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili per lo svolgimento di servizi efficienti che permetteranno di aumentare il controllo dei territori e il grado di sicurezza della popolazione residente. Per agevolare il lavoro quotidiano della Polizia Locale - ha concluso Sertori - non solo la doteremo di strumenti avanzati e di nuove autovetture, ma verrà potenziata anche l'installazione di videocamere e realizzate iniziative in materia di sicurezza urbana. Resta alta l'attenzione di Regione nei confronti delle donne e degli uomini in divisa, sempre presenti per dare aiuto e sostegno ai nostri cittadini". (com)