Sociale: Rollo (Pd), ok da consiglio Municipio Roma XV a istituzione consulta volontariato

- Oggi il consiglio del Municipio Roma XV ha votato favorevolmente l'atto con cui si avvia l'iter per l'istituzione della consulta, organo di raccordo tra la pubblica amministrazione e le associazioni del volontariato del territorio. In una nota la consigliera del Pd, Agnese Rollo, vicepresidente della commissione Politiche sociali del Municipio Roma XV, spiega: "Si tratta di realtà e di volontari che da sempre in municipio intervengono in diversi ambiti, quali assistenza nel campo dei servizi sociali e sanitari, protezione civile, attività educative e di catechesi, impegno per l'ambiente, sport, raccolta del sangue e organizzazione di iniziative culturali e ricreative. Rispondono, nell'ordinario della quotidianità e nello straordinario delle emergenze, a bisogni sociali, culturali e civili. I mesi del lockdown - prosegue Rollo - se da una parte hanno palesato la grande forza del volontariato locale, dall'altra hanno evidenziato la mancanza di un coordinamento strutturato che potesse permettere a tutti i volontari di intervenire con maggiore operatività. La consulta sarà, appunto, il luogo preposto in cui associazioni di volontariato, di promozione sociale (Aps) e onlus, rispondenti ai requisiti previsti dalle leggi 266/1991 e 383/2000 e operanti nel territorio municipale, potranno conoscersi, confrontarsi e organizzarsi per promuovere iniziative e attività aperte alla cittadinanza. Unico rammarico - conclude la consigliera del Pd - è stata la mancata unanimità nella votazione dell'atto, che ha visto due astensioni nel centrodestra. Mi auguro che quando il Municipio XV si esprimerà sulla delibera, che ne ufficializzerà l'istituzione, ci sarà una unica voce favorevole in segno di stima per tutte quelle persone che mettono a disposizione la propria vita al servizio di una intera comunità".(Com)