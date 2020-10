Covid: Asl Latina, 81 nuovi casi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla giornata di ieri, la Asl di Latina, registrano 81 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (21), diCisterna di Latina (5), di Cori (7), di Formia (4), Gaeta (1), di Latina (15), di Minturno (7), di Pontinia (2), di Roccagorga (6), di Sabaudia (1), di Sermoneta (2), di Sezze(1), di Sonnino (2) e di Terracina (7). "Si è registrato il decesso di un paziente - si legge in una nota - residente nel comune di Terracina. Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno, locali postazioni permanenti di drive in per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus Sars-Cov2". Infine attualmente sono 1.282 positivi, di cui 1.171 in isolamento domiciliare. Mentre, in totale sono 42 i morti e 761 i guariti. (Com)