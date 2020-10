Torino: 60 avventori senza mascherina, vigili chiudono discoteca per 5 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto 60 clienti privi di mascherina e non curanti del rispetto delle distanze minime per il Covid. Ecco cosa hanno trovato sabato notte i vigili di Torino in una discoteca davanti a via Nizza. Il titolare è stato sanzionato per violazione al disposto del Dpcm del 13 ottobre e il locale è stato chiuso per 5 giorni. Quando sono intervenuti, in seguito a una segnalazione anonima, gli agenti hanno scoperto che l'ingresso principale del locale era chiuso, ma i clienti venivano convogliati verso un ingresso secondario posto in una via laterale. All'interno era in corso un'attività di intrattenimento con musica, balli e somministrazione di bevande.(Rpi)