Campidoglio: in 3 giorni di sedute d'Aula bocciate tutte le proposte d'iniziativa popolare

- Una tre giorni di sedute in Assemblea capitolina per analizzare sei proposte di delibera d'iniziativa popolare che però sono state tutte bocciate, con astensione della maggioranza M5s. Oggi, in seconda convocazione, si è concluso il voto sull'ultima delibera all'ordine dei lavori. Le sei delibere riguardavano: un piano di intervento e indirizzi per il superamento progressivo e la chiusura degli insediamenti formali per rom presenti nella città di Roma in attuazione della strategia nazionale d'inclusione di rom, sinti e caminanti; un regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa di beni comuni urbani; un progetto di armonizzazione e integrazione degli interventi (pubblici e privati) insistenti nel perimetro del "Piano di assetto per la riqualificazione dell'area della stazione Tiburtina" e aree contigue; linee di indirizzo volte ad avviare la riforma strutturale dei servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; atti di indirizzo per la chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma attraverso l'aumento della capacità industriale di Ama; norme per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale e il conferimento di funzioni di controllo ai Municipi, nonché il decentramento di Ama su base municipale. (segue) (Rer)