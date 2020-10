Campidoglio: in 3 giorni di sedute d'Aula bocciate tutte le proposte d'iniziativa popolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni dell'Aula Giulio Cesare si sono espresse in maniera critica rispetto alla scelta della maggioranza M5s. "I nostri complimenti ai cittadini, ma dobbiamo dare una valutazione totalmente negativa sottolineando la scarsa voglia di partecipazione da parte della giunta e il muro di gomma rappresentato dalla maggioranza in Aula", ha detto il capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi. Per il capogruppo di Fd'I, Andrea De Priamo, "il M5s rinnega se stesso e boccia tutte le sei delibere di iniziativa popolare: un totale di circa ventimila firmatari sono stati ignorati da Raggi che non si è nemmeno presentata per un minuto nelle due sedute dedicate alle proposte". Per Stefano Fassina di Sinistra per Roma è stata "una grande occasione persa in termini di partecipazione democratica". Dai banchi della maggioranza il consigliere del M5s Roberto Di Palma ha replicato: "Alle critiche delle opposizioni rispondo che dovremmo tutti insieme proporre una modifica del regolamento. Tutte queste delibere non possono essere modificate nemmeno in una parola. Con piccoli emendamenti sottoscritti anche dai proponenti avremmo potuto magari trovare un accordo, ma servirebbe una modifica regolamento". (Rer)