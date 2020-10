Speciale infrastrutture: Lega, Zingaretti e Conte bloccano investimento su Roma-Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché il Lazio dovrebbe rinunciare ai 2,7 miliardi di euro di investimento per la realizzazione della Roma-Latina?". Così in una nota Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, proponente di un consiglio straordinario e di un'audizione, mai convocati, sul futuro dell'opera. ''Un investimento - secondo Tripodi - che avrebbe benefici anche occupazionali non solo per la provincia di Latina, priva di un'infrastruttura all'avanguardia che la colleghi col resto d'Italia e d'Europa, tarpando di fatto le ali ad un territorio ricco di tesori nascosti. Insomma, la revisione del progetto della Roma-Latina sarebbe un colpo mortale per il Lazio e per la provincia di Latina, soprattutto dopo l'esplosione del Coronavirus a seguito di una crisi economica decennale", aggiunge il capogruppo leghista. "Credevamo che una classe dirigente responsabile favorisse lo sviluppo e l'occupazione, purtroppo constatiamo che il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dopo aver perso anni e aver ostacolato il progetto di finanza, è ostaggio come il governo dell'ideologia degli alleati o di folli spartizioni politiche pur di tirare a campare. Invece l'Italia ha solo bisogno di un piano Marshall ricco di investimenti e non di preconcetti che ostacolano la crescita - conclude Tripodi - Si intende davvero mettere un freno al rilancio del Paese, spolpando i contribuenti e regalandogli 9 milioni di carte esattoriali?". (Com)