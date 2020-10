Speciale infrastrutture: Città metropolitana Roma, riapre in anticipo Sp Tolfa-Santa Severa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre la strada provinciale Tolfa - Santa Severa, chiusa il 5 ottobre con ordinanza della Città metropolitana del 28 settembre, tra il km 12 e il km 13 per l'esecuzione degli interventi di bonifica, pavimentazione, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica. "I lavori sono stati svolti dall'impresa appaltatrice a tempo record, in anticipo sui tempi previsti. Si riducono così i disagi alla cittadinanza e le relative deviazioni del traffico, salvo quello locale, con la necessaria istituzione di percorsi alternativi che hanno necessariamente interessato anche l'Autostrada A12". Lo afferma in una nota la vice sindaca della città metropolitana di Roma Teresa Zotta. "Altri interventi sono previsti nel piano triennale delle opere della Città metropolitana di Roma per completare il rifacimento della Sp Santa Severa Tolfa e, nello stesso quadrante, sulla Sp Braccianese Claudia, con i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal Km. 30+000 al Km. 33+300 a tratti. Ingente il finanziamento previsto dalla Città metropolitana per un rifacimento complessivo della Sp Santa Severa Tolfa, interessata da gravi ammaloramenti negli ultimi anni. In fase di progettazione il primo intervento finanziato con risorse 2020, per oltre 2 milioni di euro, per bonifiche, pavimentazioni, consolidamento porzioni di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica sui primi 10 km della strada. Previsti per il 2022 altri 2,5 milioni di euro per i medesimi interventi nel restante tratto, dal km 13 al km 22. Come sempre, facciamo il possibile per restituire ai nostri cittadini strade sicure e ammodernate", ha concluso Zotta. (Com)