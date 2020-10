Speciale infrastrutture: provincia Frosinone, nel 2020 lavori su strade per 4 milioni e mezzo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro milioni e mezzo di euro è la cifra che la Provincia di Frosinone ha investito, per l'anno 2020, sulla rete viaria dell'intero territorio. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno impegnato tecnici e mezzi dell'Ente nelle 6 aree in cui il settore Viabilità ha suddiviso tutti i collegamenti tra città e comuni della Ciociaria. "Nonostante il fermo legato al periodo emergenziale, la Provincia non ha mai smesso di programmare ed eseguire interventi sulla viabilità, una delle due funzioni principali insieme all'edilizia scolastica", si legge nella nota della provincia di Frosinone. Gli interventi riguardano lavori di manutenzione relativi alla sistemazione del piano viabile (manto stradale): a questi si aggiungono opere di messa in sicurezza di aree e strade minate da dissesto idrogeologico e interventi specifici per movimenti franosi o caduta massi. Altri cantieri, infine, saranno aperti nelle prossime settimane e riguarderanno ulteriori lavori di sistemazione e consolidamento dei collegamenti viari. (Com)