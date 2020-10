Speciale infrastrutture: De Priamo (Fd'I) su Recovery Fund, commissione speciale per presentare progetti per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo che il Recovery fund sia una grande opportunità, insieme ad altri eventi come il Giubileo 2025 e la possibilità di 'Roma Expo', per costruire un nuovo inizio per la Capitale investendo sulle infrastrutture e sulla riqualificazione urbana". Lo ha affermato in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio che è intervenuto alla manifestazione "Piazza Italia" all'Eur organizzata da Fratelli d'Italia Roma. "Ad oggi abbiamo assistito, da parte della sindaca Raggi, ad una lista della spesa senza una visione né un progetto, una posizione che rischia di portare Roma a non ricevere quanto le è dovuto come Capitale d'Italia. Per questo motivo abbiamo presentato una istanza, sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione, per la costituzione di una commissione speciale per il Recovery fund che possa istruire tutte le proposte, la loro reale fattibilità ed i loro contenuti, per consentire di presentare progetti all'altezza della sfide che ci aspettano. Auspichiamo che la maggioranza comprenda come questo strumento possa consentire, anche attraverso il confronto con le audizioni delle varie categorie cittadine, di giungere ad una proposta che possa essere accolta tale da rappresentare quella grande opportunità capace di proiettare Roma al pari delle altre capitali europee e del mondo", conclude la nota. (Com)