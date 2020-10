Speciale infrastrutture: M5s, Bonaccini e De Micheli riferiscano su tpl per studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione del Senato chiedono al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli di riferire sul trasporto pubblico per gli studenti. "Secondo quanto si apprende, i presidenti di regione vorrebbero incontrare la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per discutere e trovare una sintesi su scuola e didattica a distanza. Naturalmente ben venga il dialogo e il confronto, quando costruttivo - si legge in una nota -. Spiace notare il ritardo con cui molti governatori di stanno muovendo. Basti ricordare che proprio Lucia Azzolina aveva proposto in estate lo scaglionamento per fasce d'età per evitare affollamenti sui mezzi di trasporto e soluzioni che contemplassero un utilizzo razionale e programmato della didattica a distanza. Allora, a mettere il veto era stata proprio la rosa delle Regioni. Bene l'apertura di questi giorni da parte delle regioni comunque, ma al contempo vorremmo conoscere da ciascuna di esse le azioni intraprese per il potenziamento del trasporto locale e se magari non sia il caso di chiedere un incontro anche alla ministra dei trasporti De Micheli per trovare soluzioni velocemente affinché il grande lavoro fatto per garantire la sicurezza nelle scuole, non venga vanificato da ciò che non è stato fatto sul fronte del trasporto pubblico. A tal proposito abbiamo già chiesto ai ministri De Micheli e Speranza (che per la prossima settimana si sono detti non disponibili, vedremo in quella successiva) e chiederemo anche a Bonaccini di venire a riferire su questo punto in Senato". (Com)