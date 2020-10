© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Viterbo, in una nota, informa che da domani 20 ottobre a giovedì 22 non sarà possibile conferire i rifiuti ingombranti avviabili a Tmb (Cer 200307) al centro comunale di raccolta di Grotte Santo Stefano, in via Lucca 36. "La sospensione momentanea del servizio riguardante gli ingombranti è dovuta a interventi di manutenzione all'impianto di destinazione finale", si legge in una nota. (Com)