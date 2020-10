Lombardia: Piani, rifinanziata con 2 milioni di euro misura per acquisto ausili tecnologici per disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due milioni di euro per gli interventi a favore delle famiglie con adulti disabili o con minori con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa) favorendo l'acquisto di strumentazione informatica, ausili o strumenti tecnologicamente avanzati. Lo stanziamento - spiega una nota di Regione Lombardia - è previsto dalla delibera approvata oggi dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Famiglia, genitorialità e pari opportunità Silvia Piani, di concerto con l'assessore alla Disabilità Stefano Bolognini e dell'assessore al Welfare Giulio Gallera. Gli interventi sono indirizzati a tutto il territorio regionale, implementano ulteriormente le azioni che rispondono alle problematiche delle famiglie con adulti disabili o con minori o giovani con disturbi specifici dell'apprendimento, anche in considerazione dell'emergenza Covid e del conseguente incremento delle necessità di strumentazione informatica nelle famiglie. "Abbiamo ritenuto importante il rifinanziamento di questa misura - ha spiegato l'assessore Piani - a maggior ragione considerato il bisogno emergente nel periodo della pandemia, da parte delle famiglie lombarde. Questi contributi sono importanti. La tecnologia è infatti fondamentale per permettere a chi è diversamente abile o ha disturbi specifici dell'apprendimento di portare avanti il processo di acquisizione didattica. Regione Lombardia non lascia indietro nessuno". (segue) (com)