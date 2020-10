Lombardia: Piani, rifinanziata con 2 milioni di euro misura per acquisto ausili tecnologici per disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla differente specificità del disturbo dell'apprendimento, i dsa sono stati classificati in diversi modi. Tra questi, la dislessia (difficoltà ad effettuare una lettura accurata e/o fluente con conseguenti ripercussioni sull'apprendimento scolastico e sulle attività di vita quotidiana che richiedono la lettura di testi scritti). Un altro disturbo è la disortografia (riguarda la componente costruttiva della scrittura e in particolare la difficoltà di scrivere in modo corretto applicando le regole di conversione dal suono alla parola scritta). Si aggiunge la disgrafia che riguarda la componente esecutiva, grafo-motoria (scrittura poco leggibile) e poca capacità di utilizzare lo spazio nel foglio, difficoltà nel produrre forme geometriche e nella copia di immagini, alternanza tra macro e micrografia. L'altro disturbo più comune è la discalculia e riguarda la difficoltà a comprendere ed operare con i numeri e ad automatizzare alcuni compiti numerici e di calcolo. Tra questi, i meccanismi di quantificazione, seriazione, comparazione, eseguire calcoli a mente. (com)