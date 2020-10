Tunisia-Francia: deputato islamista “giustifica” decapitazione docente, tribunale apre indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il polo dell’antiterrorismo tunisino ha aperto un’indagine in seguito alle dichiarazioni del deputato islamista Rached Khiari su, Samuel Paty, il docente decapitato in Francia venerdì scorso. Lo ha annunciato il sostituto procuratore della Repubblica e portavoce del tribunale di primo grado di Tunisi, Mohsen Dalì. “Chi attacca il profeta, deve sopportarne le conseguenze”, ha scritto su Facebook il deputato dimissionario della coalizione Al Karama. Il caso potrebbe essere classificato come un reato terroristico, secondo la normativa tunisina, ha spiegato Dalì all’agenzia di stampa tunisina “Tap”.(Tut)