Mes: Lega, dibattito provinciale, il paese guardi oltre

- Speriamo che l’intervento del presidente Conte chiuda il dibattito sul Mes, un dibattito provinciale che fa male al paese. Così in una nota i componenti del dipartimento Economia della Lega. “Gli argomenti riferiti dal premier sono quelli che da marzo la Lega porta all’attenzione del dibattito: primo, il MEs offre debiti particolarmente onerosi, perché a scadenza non ne è previsto il rinnovo, ma solo l’integrale rimborso con tagli di spese o nuove imposte; secondo, rivolgersi a un fondo salvastati come il Mes dà ai mercati un pericoloso segnale di stress finanziario; terzo, per poter effettuare nuove spese, queste devono essere appostate in bilancio, e le spese aggiuntive attualmente previste sono già finanziate con gli strumenti ordinari; quarto, il risparmio di interessi millantato dai fautori del Mes è irrisorio dati gli attuali tassi di interesse sui consueti strumenti di debito, che per l’Italia sono addirittura negativi per certe scadenze”, hanno spiegato, aggiungendo che i prestiti del Mes sono assistiti da privilegio, e quindi di fatto declassano a titoli subordinati i consueti titoli di Stato. (segue) (Com)