Mes: Lega, dibattito provinciale, il paese guardi oltre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo, insieme al già ricordato effetto stigma determinato dal chiedere l’aiuto di un fondo salvastati, rischia di far crescere i tassi di interesse sui Btp, invertendo l’attuale tendenza in diminuzione, favorevole al paese: anche solo nominare il Mes è da irresponsabili, oltre che da ignoranti, in una situazione simile, e ci dispiace che in questo paese posizioni prudenti e responsabili come quelle della Lega vengano strumentalizzate dagli hooligan dell’europeismo provinciale, ma siamo contenti di veder prevalere il buonsenso”, hanno continuato gli economisti della Lega, auspicando una ricostruzione che passi da misure incisive e correttamente finanziate. “Partendo dall’immediata implementazione della Pace fiscale 2.0 e da un sostegno a fondo perduto efficace per i settori che l’annuncite del governo sta continuando a penalizzare”, concludono. (Com)